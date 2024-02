Raúl Santamaría desvela su futuro en los 'Mozos de Arousa' después de ganar un escaño

Los Mozos de Arousa llevan más de 190 programas seguidos en el concurso de Telecinco, 'Reacción en cadena'. El trío que quiere lograr la victoria y llevarse la gran suma de dinero está conformado por los hermanos Borjamina (30 años) y Raúl Santamaría (26 años) y por su amigo Bruno (23 años).

Hasta ahora, los chicos eran solo conocidos por su participación en el programa, pero, este domingo se han celebrado las elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia en donde el PP ha conseguido revalidar la mayoría absoluta y entre las listas se ha colado un nombre muy conocido: Raúl Santamaría.

Este joven que es originario de la Vila de Arousa en Galicia es presidente de Nuevas Generaciones en Vilagarcía. Entrará como diputado en el nuevo Parlamento gallego que ha resultado de las últimas elecciones. Iba en el puesto número siete de las listas de Pontevedra por lo que podrá formar parte de este grupo, que ha conseguido 11 diputados.

Pero esto, no afectaría a su futuro en el programa, ya que Raúl Santamaría quiere compatibilizar su trabajo como parlamentario con el de concursante. "La productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en 'Reacción en cadena', no iban a poner pegas", dijo.