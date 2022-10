Rafael se pone torero cuando su cita de First Dates le da calabazas

Rafael y Carmen han tenido una velada cordial, aunque a él le ha sentado mal las calabazas Carmen ha sido clara, la altura de su soltero no era la suficiente para poder estar con ella

Rafael ha sido un soltero de First Dates que ha dado bastante el cante, y nunca mejor dicho. Él ha ido al restaurante a encontrar una mujer con su misma actitud: muy alegre. Allí se ha encontrado con Carmen, quien se ha puesto muy nerviosa por todos los piropos que le ha lanzado y con su espectacular saeta. Sin embargo, para ella había un resquicio insuperable para su amor: la altura. Puesto que él era mas bien bajito.

Ya durante la cena los dos han estado compartiendo un momento bastante especial, aunque no ha ido a mayores. Rafael ha comentado que se siente como un chaval de 20 años y en el terreno sexual “a mí me ha venido de mayor”. Por otro lado, ha comentado que le daba igual el físico porque a él le gustan las mujeres “hasta las feas tienen algo, yo soy feo, pero tengo algo que gusta”.

Al final durante la decisión del reservado, ella no ha querido tener una segunda cita. Algo que ha molestado a Rafael sobre manera, incluso le ha dicho “Para que ahora me digas que no a la cara”. Carmen no se ha cortado, le ha dicho que “no” y se ha ido por donde ha venido.