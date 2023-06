A Rafael no le gusta el pelo de su cita en 'First Dates': "Lo tienes como..."

El formato ha juntado este viernes a Raquel y Rafael El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado este viernes a Raquel (29 años) y Rafael (29). La soltera se ha definido como una "andaluza de pura cepa. Alegre, bailarina, me gusta mucho el cachondeíto". Además, la malagueña ha dejado muy claro en lo que se fija de los chicos: "Complacientes, detallistas, sensibles, graciosos, buenas personas...".

El comensal también se ha definido como una persona alegre, "muy bromista, muy simpático". Al ver a Raquel, no le ha acabado de gustar: "Me parece mona pero no me gusta el peinado (...) si puede elegir otro mejor". A ella tampoco le ha llamado la atención: "Es mono pero no me ha terminado de encajar".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que son diferentes en muchos aspectos. A la soltera le gusta mucho bailar, mientras que él ha dejado claro que es "más de barra". Además, a Raquel le gusta leer, y el hecho de que el malagueño no lo haga, la ha dejado "un poquillo plof".

En un momento dado, el soltero le ha hablado sobre su cabello: "El pelo lo tienes como una cantante", a lo que ella ha respondido que a lo mejor le recuerda a Miley Cyrus: "Me han dicho que me parezco a ella". Rafael ha dejado muy claro que no le ha gustado su cita: "La veo muy guapa, tiene un buen cuerpo pero no me atrae (...) No me atrae mucho ese tipo de peinado".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en que no han tenido esa "conexión romámantica" y que no quieren tener un segundo encuentro como pareja, pero que podrían quedar como amigos ya que son de la misma ciudad.