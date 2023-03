Rafa lanza un dardo a Juan del Val tras su victoria en Pasapalabra

El escritor y colaborador televisivo aseguró estar en contra de "concursantes profesionales" Rafa, sin embargo, ha sido muy claro al respecto: "es lo que hay"

Juan del Val, el polémico escritor y colaborador televisivo, y también marido de Nuria Roca, ha vuelto a ser noticia por unas declaraciones que han sido muy criticadas por los espectadores de Pasapalabra.

Después de que Rafa consiguiera llevarse a casa el bote de más de 2,72 millones de euros, el sevillano participó en el programa La Roca para comentar cómo se siente y sus impresiones tras la victoria. Sin embargo, Nuria Roca aprovechó para recordarle las palabras que su marido lanzó tiempo atrás:

"Hubo un momento en el programa en el que Juan del Val dijo que estaba en contra de los concursantes profesionales", admitió la presentadora y pareja del colaborador. El aludido asegura no recordar estas declaraciones, pero siguió respondiendo: "yo sabía que viniendo del polémico Juan del Val habría palabras en mi contra, pero es lo que hay. Ser concursante profesional es lo que hay". Para reducir la tensión, aseguró que se trataba de una broma y que le gustaban los libros de Juan, pero el dardo ya estaba lanzado.Rafa admitió que ha estado en otros concursos muy conocidos de la televisión, pero cree que puede haber llegado el momento de decir adiós a estos formatos: "he estado en varios muy conocidos, pero cuando ganas ese dinero y esa expectación, que no es algo que desee, puede ser un buen momento para retirarme".