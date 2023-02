"Quiero un perrofla" la condición de este soltero en First Dates

Ro y Javier han tenido una cita dentro de First Dates que ha salido de maravilla Los dos solteros han estado a gusto y felices de poder compartir la velada que les han preparado

Ro y Javier han tenido una cita que ha ido de maravilla dentro de First Dates. Ro ha sido el primero en entrar y en presentarse ante Carlos Sobera, quien le ha recibido con una gran sonrisa, como siempre. Allí el soltero ha sido claro y se ha definido como una persona que pasa de todo, incluso de su propia vida. Quería conocer a un chico que también pasara de todo, "a un perrofla" según sus propias palabras.

Para tal cometido en el restaurante se ha presentado Javier, un chico que encajaba perfectamente con lo que estaba buscando Ro. No obstante Javier no esperaba a alguien como Ro. Era distinto a lo que él consideraba sus gustos. No obstante, los dos han querido cenar y la verdad, la conversación no ha faltado en ningún momento. Risas y anécdotas se han sucedido hasta que ha llegado el momento de la decisión final.

Allí los dos tenían muy claro que querían repetir en una segunda cita y conocerse mejor fuera del programa. Con un sí rotundo, ambos solteros se han ido juntos con el plano de los pajaritos felices de First Dates. ¡Que viva el amor!