¿Ha querido volver Gerard Piqué con Shakira?

El paparazzi Jordi Martín asegura que Shakira negó volver con Piqué pese a los intentos de él Shakira habría hecho referencia a ese intento de volver de Piqué en la canción

"Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques". Esta es una de las frases más polémicas de la Music Sessions #53 de Bizarrap y Shakira, una parte de los lyrics que parece hacer referencia a una súplica por parte del catalán de volver con la que era su mujer hasta aquel entonces. Si bien ninguna de las partes se ha pronunciado acerca de esta posibilidad, sí que lo ha hecho Jordi Martín, el conocido paparazzi.

"Desde el entorno de Shakira me relatan que en abril terminan con su relación. Un mes más tarde, él se arrepiente y vuelve a casa, pero no funcionó y ahí deciden terminar por completo. Ya existía Clara por entonces", asegura Jordi Martín, añadiendo que Shakira ya le habría perdonado más deslices a lo largo de sus más de 12 años de relación.

¿Qué cambió para no perdonar la presunta infidelidad con Clara Chía? Según el periodista, "Shakira se habría dado cuenta de que Clara Chía no era una mujer más". Esto fue lo que empujó a la cantante a decir adiós a su pareja y emprender un camino por separado, y luchar por la custodia de los dos hijos que ambos comparten.