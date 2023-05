Gran indignación en redes por el próximo invitado del Viernes Deluxe

El programa ha invitado a Yaiza Martín, la novia de Ginés Corregüela Yaiza fue expulsada disciplinariamente del formato, pero sigue formando parte de Mediaset

Viernes Deluxe se ha topado con un problema muy grande al anunciar a su próxima invitada, porque ha pasado de ser un bombazo, a ser un motivo de críticas en redes sociales. Y es que el formato presentado por Jorge Javier Vázquez (o María Patiño según la noche) ha confirmado que se sentará en el programa de este viernes 5 de mayo Yaiza Martín, la novia de Ginés Corregüela y ex concursante de Supervivientes 2023.

Sorprende que tanto Supervivientes 2023 como Viernes Deluxe inviten a Yaiza Martín pese a haber sido expulsada disciplinariamente; en anteriores ocasiones, estos concursantes pasan al cajón de los olvidados y son repudiados. Quizás las directrices de Mediaset España hayan cambiado y busquen incentivar el morbo, pero las críticas a Viernes Deluxe no han parado de caerle desde que se confirmase a la invitada.

"Acabo de escuchar que mañana en el Viernes Deluxe se sienta Yaiza. No lo veré, me parece que da mucho morbo, pero pienso que si expulsan a alguien por mala conducta, no es lógico que luego la premien dándole un programa y seguramente otros", denuncia @MariaJos49852126 en su perfil de Twitter.

@AlexCopito también critica en la misma línea: "fatal entrevistar a una mujer expulsada por violenta y que le paguen para ir a un plató tras humillar a un concursante". ¿Se notarán estas críticas en las audiencias de Viernes Deluxe?