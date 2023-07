La propuesta indecente de un soltero de 'First Dates': "Te invitaré a conocer otra Berga"

El formato ha juntado a Erik y Ángela El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Erik (23 años) y Ángela (21 años). El soltero ha confesado que se ve un chico guapo y que es como el vino "envejezco bien y cada vez me gusto más". Al ver a su cita, el comensal ha asegurado que es una chica "mona" y que se podría fijar en ella en la calle. Ángela ha comentado que es su prototipo perfecto y que ha "flipado" cuando lo ha visto.

Durante la cita han hablado sobre las citas con otras personas, y Erik no ha parado de repetir que es muy guapo, que él lo sabe, a lo que la joven le ha contestado: "No hace falta irlo diciendo".

Erik ha confesado que le gustan mucho las mujeres, que ha estado con muchas y que le encanta quedar con ellas, pero que no se acaba de fiar de una chica como para tener una relación: "No me siento seguro". Aun así, ha asegurado que tiene muchas citas, incluso "a veces cuatro por día" y que siempre llama la atención: "Soy de una manera y a las chicas les encanta".

Ángela ha comentado que nació en Berga, y le ha preguntado a su cita si conoce el pueblo catalán, a lo que él le ha contestado bromeando: "Yo tengo una verga".

En la decisión final, ambos han declarado que quieren tener una segunda cita juntos ya que tienen muchas cosas en común. Al conocer la decisión, Ángela le ha comentado que le invita a conocer Berga, a lo que él le ha contestado: "Te invitaré a conocer otra verga a lo mejor".