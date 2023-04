La propuesta de Daniel a Roxana en 'First Dates': "Si quieres te los enseño a solas"

La cita de los solteros ha ido viento en popa Los solteros han decidido conocerse fuera del programa

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes, el programa ha juntado a Roxana y a Daniel. Los dos solteros son de Málaga y la primera impresión de la soltera no ha sido muy buena: "Físicamente me parece el típico prototipo de chico de Málaga, moreno con barba". El chico ha tenido buenas sensaciones: "Es atractiva y guapa".

Roxana ha asegurado que su cita tiene cara de "travieso", y él ha confesado que le llaman así y que es una "mijilla" pillo. La soltera ha creído que "es un mujeriego que viene aquí a echar el rato".

Hablando de sus oficios, ambos han coincidido en que son camareros, y ella ha comentado que quiere escribir un libro. "Increíble, yo no me he leído ni uno", ha confesado Daniel.

Durante la cena, Roxana le ha preguntado si tiene abdominales, y él ha confesado que sí que tiene aunque "ahora en invierno está más chungo". A la hora de la decisión final, la soltera ha vuelto a sacar el tema: "¿Tienes abdominales? Te he hecho una pregunta antes y no me respondiste", a lo que Daniel le ha respondido: "Si quieres te los enseño a solas". Han tenido tanto feeling durante la cita que han decidido tener una segunda