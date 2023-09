'La Promesa': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 5 de septiembre

La serie se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas La ficción ha renovado por 250 capítulos más

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy, Jimena y Manuel parecen pasar por un buen momento, aunque Teresa no lo ve del todo claro. Y no se equivoca, porque la cabeza y el corazón del heredero de los Luján siguen centrados en Jana, de hecho se empieza a molestar con la cercanía entre Jana y su amigo Abel, hasta el punto de no oponerse a la marquesa cuando esta le dice que quiere al médico fuera de su casa.

Todos se preocupan por Candela, que sigue hundida tras el secuestro del niño y no se separa día y noche de la vera de Pía, hasta el punto de que ni come ni duerme. Jana ha tenido una idea, existe un medicamento que podría salvar la vida al ama de llaves, pero no es nada fácil de conseguir.

Cuando Petra niega haber secuestrado al bebé de Pía, empiezan a barajar nuevos sospechosos y Jana sugiere a Rómulo que hable de nuevo con la Guardia Civil… ¿Y si ha sido cosa de Gregorio? En La Promesa todos esperan nerviosos la llegada de Antonio de Carvajal y Cifuentes, pero, cuando está a punto de llegar, Martina no aparece.