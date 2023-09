'La Promesa': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 4 de septiembre

La serie se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas La ficción ha renovado por 250 capítulos más

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy, Rómulo no trae buenas noticias de la Guardia Civil, por lo visto no van a hacer mucho por encontrar al hijo de Pía. Sin su ayuda, el servicio no sabe por dónde tirar para dar con el bebé, por lo que no les queda otra que plantar cara a la principal sospechosa: Petra.

Las dudas de Cruz sobre el trabajo de Abel en sus funciones se acrecientan tras hablar con Jimena. Una vez más, la Marquesa no se quedará quieta a la hora de buscar un enfrentamiento con el amigo de Manuel.

Feliciano y Fernando van haciendo más migas ahora que el muchacho lo sirve personalmente. Las ilusiones del chico serán máximas cuando el señor deje caer una posible oferta de trabajo en Madrid.

Margarita será testigo de una conversación clave entre Catalina y Lorenzo, y descubrirá que Alonso perdió parte de La Promesa en favor de su cuñado… Una información interesante que intentará utilizar a su favor.