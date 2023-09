'La Promesa': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 21 de septiembre

La serie se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas La ficción ha renovado por 250 capítulos más

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy, Cruz no puede olvidar el ostracismo que vivió durante la fiesta real, del que culpa directamente a su cuñada. Sin embargo, esta no ha puesto fin a su humillación hacia Cruz y le tendrá reservada una nueva jugada. La operación de Salvador es inminente y Catalina media para que le concedan un permiso a María Fernández y así pueda acompañarle.

Jimena recibe la visita de su madre, cada vez más preocupada al comprobar que Jimena no ha seguido sus consejos para fingir un aborto que dé por terminado de una vez por todas a la farsa de su embarazo.

Pía no oculta su desconfianza hacia Feliciano, al que prohíbe explícitamente acercarse a su hijo. Petra intenta dar apoyo a su hermano pero este le confiesa algo que sacará a la doncella personal de sus casillas. Candela recibirá una noticia que cambiará drásticamente no sólo su futuro, si no también su presente.