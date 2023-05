El problema de salud por el que Pablo Motos ha sido operado de urgencia

El presentador de El Hormiguero se ha sometido a una operación quirúrgica "Mi mujer me llama 'Súpermanco'", dice con humor Pablo Motos

Pablo Motos es un presentador que está muy presente en redes sociales, y siempre que ha tenido un problema de salud (como cuando contrajo la COVID-19), ha decidido comunicárselo a sus seguidores. En esta ocasión, la lesión por la que ha tenido que entrar a quirófano es bastante más grave, y esta noche conoceremos todos los detalles en El Hormiguero. Mientras tanto, tenemos una publicación de Motos.

Pablo Motos, operado de urgencia tras romperse el tríceps

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama “Supermanco”. Esta noche os cuento todo. Vaya susto", con este mensaje, Pablo Motos confirmaba a mediodía su último problema de salud: rotura de trípces.

La rotura de tríceps es una lesión en la que el tendón que conecta el músculo tríceps con el hueso del codo se rompe parcial o completamente. Esta lesión generalmente ocurre debido a un trauma directo o una lesión aguda en el codo, como una caída sobre el brazo extendido o un golpe directo en el codo.

Esta noche, en El Hormiguero, Pablo Motos lo comentará todo, pero por ahora, se desconoce cuál ha sido el motivo de esta lesión por la que ha tenido que entrar a quirófano de urgencia.