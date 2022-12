Primeras imágenes de Jodie Foster en la nueva temporada de 'True Detective'

'True Detective' se convirtió en un éxito en 2014 gracias a una primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. La ficción de antología sumó una segunda y tercera entrega que no tuvieron el mismo éxito de crítica, pero HBO Max ha vuelto a apostar por la producción con una cuarta temporada que estará encabezada por Jodie Foster.

La plataforma de streaming ha publicado un vídeo de sus estrenos de cara a 2023, clip que incluye un vistazo a Foster en 'True Detective': Night Country. "Cuando cae la larga noche de invierno en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) deben confrontar su pasado y las oscuras verdades que yacen bajo el hielo del Ártico", reza la sinopsis oficial.

El adelanto de HBO Max también incluye imágenes de 'The Last of Us', 'Sucession', 'Perry Mason' o 'La edad dorada', entre otras producciones.

Además de las mencionadas actrices, el elenco también incluye a John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc y Joel D. Montgrand. Por su parte, Issa López es la showrunner, guionista y directora de la temporada.

Tras la exitosa primera temporada, la segunda entrega de 'True Detective' llegó en 2015 y contó en su reparto con Colin Farrell, Vince Vaughn y Rachel McAdams. La tercera entrega, estrenada en 2019, estaba protagonizada por Mahershala Ali. La primera temporada se llevó cinco premios Emmy, incluidos los galardones a mejor dirección para Cary Joji Fukunaga y mejor reparto.