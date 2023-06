Las primeras declaraciones de Kiko Hernández en 'Sálvame' tras su supuesta boda

El formato emitirá su último programa el próximo viernes 23 de junio Se rumoreó que Kiko se iba a casar el pasado sábado 10 de junio

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. el formato 'Deluxe' lo hará el 7 de julio, por "ajustes de programación".

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

La semana pasada, 'Sálvame' contaba en exclusiva que Kiko Hernández se iba a casar el pasado 10 de junio con Fran Antón, y que ningún colaborador del programa sabía nada. Para confirmar la noticia, el formato se puso en contacto con Kiko, pero no atendió a las llamadas ni se pronunció.

Mayte Ametlla ha explicado que el próximo martes, el colaborador hablará en directo en el programa, pero ha querido destacar dos cosas: "No se trata de la promoción de ninguna obra de teatro y no existe ningún tipo de exclusiva". Y que se desconoce si Hernández se ha casado o no, pero que "Antonio Gala decía que el amor es la amistad con momentos eróticos".