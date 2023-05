Por primera vez en la historia de 'First Dates', una soltera no acude a la cita: "Que mala suerte"

Jesús se ha sentido decepcionado tras conocer que su cita había cancelado la cena El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha sido diferente, y es que solamente hemos conocido a Jesús, un jienense de 23 años que ha acudido a 'First Dates' para enamorarse. El joven ha explicado que tiene ganas de sentir ese amor por alguien y que quiere tener pareja porque le encanta "la compañía femenina".

El soltero ha llegado al restaurante muy seguro de sí mismo, y es que está orgulloso: "Cuando me veo al espejo me encanta lo que veo. No es egocentrismo, es sinceridad. Trabajo mucho mi cuerpo, me gusta muchísimo y estoy muy orgulloso de ello".

Cuando Laura Boado iba a dar la bienvenida a Ainhoa, la presentadora ha recibido una llamada de la soltera comunicando que no asistiría: "No puede venir. No nos ha dicho ni por qué. Me acaba de llamar para cancelar la reserva", ha comentado la gallega a Jesús.

El chico se ha llevado una decepción: "C***, que mala suerte. Es como, me cago en la mar. Un poco frustrado". El jienense ha explicado que tenía mucha ilusión, pero si no ha podido tener la cita por algún motivo será: "Yo creo que todo pasa por algo (…) En el fondo me siento contento, ha pasado lo que tenía que pasar".

Aun así, Jesús ha explicado que busca una chica que se complemente bien con él, "que tenga sus aficiones, que sea simpática, cariñosa, alegre...". Además, ha añadido que él puede ofrecer "muchísimos ratos buenos. Soy un hombre muy simpático, cercano, cariñoso y conmigo no te vas a aburrir".