La preocupante confesión de Lydia Lozano sobre el final de Sálvame: "Tocado”

La periodista confirma que trabajar en Sálvame ha sido duro, pero gratificante

El final de Sálvame ha dejado huérfana tanto a la audiencia como a sus trabajadores, colaboradores y presentadores. Entre estos últimos destaca el nombre de Lydia Lozano, periodista reconocida de la prensa del corazón que ha hablado por primera vez tras la cancelación del programa. ¿Cómo se siente y cuáles son las impresiones de la comunicadora? ¿Cómo afronta su futuro lejos de Telecinco?

"Ya lo dije siempre, que el día que me quedase en paro, que iba a estar todos los días en la calle y aquí estoy", ha dicho con humor a los reporteros que la estaban esperando en su primer evento público. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su pequeña conversación con los medios fue esta frase: "sí, yo he salido muy tocada de ese programa, pero he disfrutado tanto...".

A pesar de que Sálvame es un programa complejo y muy exigente, ella está feliz y se muestra agradecida. A partir de ahora, tal y cómo le ha aconsejado Charly (su marido), primero ordenará su cabeza, luego su vida y luego su armario de ropa porque es un absoluto "desastre".

Además, tiene planes ya de verano, por lo que no parará quieta. "Abad se ha comprado una casa en Menorca, me iré a verle. Otro amigo se ha cogido una casa, a lo mejor me voy a hacer una ruta por España". De esta forma, veremos a menudo a Lydia Lozano y se tomará los próximos meses como unas merecidas vacaciones.