El preocupante cambio físico de Robert Downey Jr

El actor protagoniza imágenes que se han hecho virales por su nuevo proyecto Robert Downey Jr. se encuentra en el rodaje de El simpatizante

Robert Downey Jr. continúa alejándose del Universo Cinematográfico de Marvel y las posibilidades de verle de nuevo bajo la armadura de Iron Man son muy escasas. Trabajo no le falta, y ahora se encuentra rodando El simpatizante, una miniserie para HBO que supondrá el regreso a la televisión del conocido actor tras casi dos décadas dedicado en exclusiva a la industria cinematográfica.

Ha sido precisamente en este rodaje en el que se han publicado una serie de imágenes sobre el estado físico de Robert Downey Jr. que no han tardado en viralizarse. No obstante, el material da mucho juego, porque nunca habrás visto al intérprete de esta guisa... Visiblemente más delgado, con muy poco pelo y pelirrojo, además de llevar ropa bastante hortera y un peinado que no le favorece. ¡Algunos le comparan con el mismísimo Ortega Cano!

Fabuloso Robert Downey Jr. en el biopic de Ortega Cano. pic.twitter.com/xOtimoU9lH — Roberto Deglané (@RobertDeglane) 16 de enero de 2023

Es evidente que El simpatizante será una serie que ponga a prueba a Robert Downey Jr. al tener que interpretar a un personaje totalmente diferente a él. Eso sí, el actor nunca va a criticar a su etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel, dado que en su despedida, solo tuvo palabras bonitas para la franquicia: "¿qué es lo que más echo de menos? Estar en las trincheras con Kevin Feige todo el tiempo; y aquellos comienzos, con Jon Favreau... Ahora lo recuerdo todo como un hermoso sueño".