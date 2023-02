La preocupación de esta soltera con el Jacuzzi de First Dates: "espero que no se hayan hecho pipí"

Ian y Rebecca han tenido una cita que no ha logrado pasar de lo cordial en First Dates Él tenía un cuerpazo pero no quería sentirse un trozo de carne en Instagram

Ian y Rebecca eran dos atractivos solteros que se han presentado en First Dates delante de Carlos Sobera y los demás realizadores. La verdad es que nada más verse han sentido algo especial y querían ver si esto era una buena señal. La verdad es que las primeras impresiones positivas al final se han convertido en una negativa por parte de ella a tener una segunda cita. Ha visto cosas que no le han gustado y por eso no quería repetir.

Ambos tenían y se han dicho que tenían buenos cuerpos. Se sentían a gusto con su físico. Es más, Rebecca ha quedado impresionada por la musculatura de Ian. Ella también está contenta con su cuerpo y por eso sube a Instagram fotos del mismo, para dar envidia. En cambio él ha comentado que eso no le gusta, ya que relega a las personas a meros "cachos de carne".

Este comentario es el que no ha gustado a Rebecca. No obstante, los dos se han ido al Jacuzzi de invierno de First Dates a pasar lo que les quedaba de velada. En la decisión final ella ha tenido claro que no quería repetir más. Ian se ha quedado chafado, porque le había encantado la cita. Otra vez será.