La pregunta indiscreta de esta soltera: “¿Y si el trío es con otro hombre?”

Manuel e Inma han tenido una cita muy cordial hablando de sexo y de su pasado A lo largo de la cena los dos solteros han sentido algo especial y se han dado una oportunidad

Manuel ha llegado a First Dates contando que tiene un pasado turbio, así mismo ha contado que lleva nada menos que seis años en busca de una mujer que le haga sentar la cabeza. A ello ha llegado Inma, una mujer de armas tomar que no tenía el físico que él esperaba. El sevillano, no obstante, ha decidido conocerla y ambos se han sentado en la mesa después de presentarse con Carlos Sobera en la entrada.

Manuel ha calificado su vida amorosa como “entretenidísima, he probado mucho menú”. Sin embargo, ha comentado que tiene la sensación de que las chicas no se fian de él. Durante muchos años había sido stripper y claro, le etiquetaban de golfo y vividor. Por su parte Inma es una mujer de relaciones largas y poco chapada a la antigua, tiene una hija de 8 años y no mete a cualquiera en casa.

En el tema sexual han empezado hablar de hacer tríos con otras personas. Él ha comentado que estaba bastante entrenado en este tema, aunque Inma no se ha quedado atrás. Él hablaba de hacer un trío con otra chica, pero ella ha sido directa: “¿Y si el trío es con otro hombre?”. A él no le ha hecho gracia esa visión. Al final, después del reservado han decidido seguir conociéndose mejor en una segunda cita.