La pregunta directa de esta soltera de First Dates a su cita: “¿Eras stripper?”

José y Elizabeth han tenido una magnífica cita en First Dates y han congeniado muy bien Ella tenía la única duda de que si él era stripper por tener contacto con muchas mujeres

José ha ido a First Dates en busca de la mujer de su vida, y bueno, parece que la suerte le ha sonreído, ya que allí ha encontrado a Elizabeth, una chica con la que ha tenido un flechazo a primera vista. Los dos se han visto en el portal del restaurante y han hablado de forma breve con Carlos Sobera. A partir de ahí las cosas no han podido ir mejor para los dos.

Él se ha definido como un chico sociable, con mucho contacto con muchas mujeres. Así mismo le gusataban las motos y salir por la sierra y viajar. En el amor se ha definido muy exigente porque se ha vuelto muy desconfiado, “Siempre he sido el otro”. Ella por su lado era una chica muy simpática, atractiva y que también quería encontrar el amor. Y vaya, ha sentido el mismo flechazo que José.

No obstante, ha habido un momento bastante gracioso cuando ella ha dudado si él era Stripper. Pero no, aunque la anécdota ha quedado ya para la historia de First Dates. Lo cierto es que los dos solteros han congeniado muy bien y en la decisión final estaban deseando repetir en una segunda cita. Sin embargo hasta ese momento ninguno de los dos sabía a ciencia a cierta si iban a tener suerte.