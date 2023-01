Las predicciones de Tomás Roncero para 2023 que da esperanzas a los culés

El colaborador de El Chiringuito confía en que el Real Madrid sea campeón de LaLiga También cree que el Real Madrid será el campeón de la Champions League

La industria futbolística se prepara para un 2023 revolucionario... O no. Porque según las predicciones que Tomás Roncero ha hecho de cara a este año, la situación será bastante parecida a la anterior temporada. ¿Estarás de acuerdo con lo que él dice?

¿Cuáles son las predicciones de Tomás Roncero para 2023?

Tomás Roncero cree que el campeón de LaLiga 2022/2023 será el Real Madrid .

El colaborador de El Chiringuito apunta que según lo ocurrido el año pasado, el campeón de la Champions League será el Real Madrid.

Si hablamos de la UEFA Europa League, él no lo tiene tan claro: le costó pensar en ello pero finalmente dijo Betis.

El Balón de Oro cree que se lo llevará Luka Modric.

La Bota de Oro sería de Haaland.

El jugador revelación para Tomás Roncero será Camavinga.

Finalmente, el equipo decepción podría ser el F.C. Barcelona.

No sabría decir si Tomás Roncero tendrá finalmente razón, pero lo cierto es que esta predicción no ha tardado en viralizarse: casi 100.000 reproducciones con más de 1.100 me gusta.