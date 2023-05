El plato clásico en restaurantes chinos que nunca encontrarás en Asia según Chicote

Un periodista chino se lo asegura al cocinero televisivo, rostro de LaSexta El pan de gamba nunca está presente en restaurantes de China

Alberto Chicote es uno de los cocineros más conocidos de España gracias a su trabajo en LaSexta, cadena para la que presenta varios formatos. Si bien Pesadilla en la cocina es el más longevo y exitoso, ¿Te lo vas a comer? no se queda atrás y nos regala episodios muy interesantes en los que se profundiza en todo tipo de alimentos.

El objetivo de ¿Te lo vas a comer? es enseñar la cara B de la gastronomía a todos los niveles: cocinas que ponen en riesgo tu salud, restaurantes sin clientes, recetas que se alejan de lo prometido... Y en concreto, en el programa dedicado a la comida asiática, hemos descubierto un dato muy interesante. ¿Sabías que existe un alimento clásico en restaurantes chinos abiertos en España, que nunca encontrarías en Asia?

El pan de gamba, ausente en restaurantes de Asia

Alberto Chicote preguntó a un periodista chino, Dawei Ding, si el pan de gamba está omnipresente en su país, a lo que el aludido respondió: "no, por favor, eso no lo vas a encontrar en ningún restaurante de China. Te vas a Pekín, a Shanghai... Y no lo encuentras, ningún sitio lo sirve".

Sí que existen los rollitos de primavera, aunque son mucho más pequeños. Pero el resto de platos, como arroz tres delicias, cerdo agridulce o arroz con bambú y setas... Son recetas muy adaptadas a nuestro gusto.