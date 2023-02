La pillada de Marc Seguí con una chica en un pub de Madrid: "pasaron la noche juntos"

El cantante estaba en una actitud muy cariñosa con esta joven Socialité ha hablado con un testigo que vio todo lo que ocurrió en el pub

Socialité ha vuelto a hacer alarde de su red de contactos y ha publicado en exclusiva varias imágenes en las que se ve a Marc Seguí de forma muy acaramelada con una joven en un conocido pub de Madrid. El conocido cantante mallorquín, que en estos momentos arrasa con Tiroteo y 360, nunca ha querido hablar de su vida privada, pero un testigo grabó el momento y lo compartió con el programa de Telecinco.

"No sé si es un lío de una noche o su nueva novia, pero vaya... Se pasaron toda la noche juntos, apartados del grupo con el que estaban y liándose", asegura la fuente que se puso en contacto con Socialité. Además, explicó que la actitud de Marc Seguí con él no fue la más adecuada: "al principio, lo primero que pasó fue que yo le vi de espaldas y le dije: ¿Eres Marc Seguí?", a lo que el artista respondió afirmativamente, pero de forma bastante bruta.

Según el testigo, Marc Seguí no volvió a dirigirle al palabra: "solo asintió con la cabeza". Ya sea por estar ocupada con su nuevo interés o simplemente por no querer mezclar su fama con su vida privada, esta fuente no considera que su comportamiento con él fuera acertado.