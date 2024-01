Pili se molesta con Rafael en 'First Dates' tras preguntarle sobre relaciones sexuales: "Demasiado directo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Rafael (70 años) y Pil (54). Al conocerse, la soltera se ha dado cuenta de que su cita no es su prototipo: "Físicamente no me ha gustado nada... y el bigote menos", ha comentado. Además, el comensal ha asegurado que parece que la mujer tenga más edad de la que tiene porque no se cuida.

Durante la cita se han ido conociendo, y Rafael ha asegurado que necesita tener sexo: "Siempre tengo mucho apetito sexual (...) Ocupa una tercera o cuarta parte después de comer, tocar y vivir".

A Pili le ha incomodado la imprudencia del soltero: "Me ha parecido demasiado directo. Se puede hablar de sexo porque es normal, pero no me ha gustado de la manera que ha entrado (...) Puede salir perfectamente, pero con más suavidad".

En la decisión final, ambos han explicado que no quieren tener un segundo encuentro juntos porque buscan diferentes personas con quien compartir su vida.