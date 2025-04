Pilar Rubio se convirtió en la ganadora de la primera temporada de 'Maestros de la Costura Celebrity'

Pilar Rubio se coronó al ganar la primera temporada de 'Maestros de la costura Celebrity'. Lo hizo gracias a confeccionar un vestido sofisticado de tres piezas inspirado en la Alta Costura.

"Ha sido una experiencia maravillosa, súper enriquecedora, sobre todo por mis compañeros y por lo que he aprendido. Me gusta coser para mí, pero también sigo diseñando para mi línea de bañadores, de ropa deportiva… Así que seguiré con pequeños proyectos, pero que me llenen muchísimo", destacó tras alzarse con el premio.

En segundo lugar quedó Carmen Farala, la gran favorita de la edición, que presentó un vestido blanco con una atractiva pieza negra de silicona caliente, una fiel representación de su estilo único y sobrio. Con materiales sencillos reivindicó el lado más elegante del mundo drag.

Los jueces se decantaron por el diseño de la colaboradora de 'El Hormiguero' porque "la estructura del vestido es perfecta, porque has cogido el cristal con una base de tul para poder montar y sujetar la tercera prenda, que es el vestido cayendo. Creo que han sido un acierto ambos materiales y las proporciones también están muy bien estudiadas y perfectamente aplicadas".

Los 50.000 euros del premio, Rubio los destinará a la ONG DEBRA Piel de Mariposa.