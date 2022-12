Picante confesión de esta soltera de First Dates: "Aprovéchame que llevo la braguitas limpias"

Mamen y José han tenido una cita donde ella ha confesado que tenía muchas ganas de hombre La soltera no ha dudado un segundo en afirmar que quería alguien que le quitara las telarañas

Mamen y José han ido a First Dates en busca de alguien especial, sobre todo ella. Mamen se ha mostrado muy natural con el staff del programa y con su soltero. La verdad es que estaba, según ella misma, deseosa de que un hombre le quitara las telarañas. “Las tengo ya incrustadas que no me dejan ni respirar, necesito un hombre que me vuelva loca” confesaba sin cortarse delante de las cámaras del programa. Una vez los solteros se han presentado, ha habido feeling.

Ambos se han sentado a la mesa y han disfrutado de una magnífica cena juntos donde han descubierto que eran ideales el uno para el otro. La verdad es que José se ha sentido muy cómodo. Además, él también era muy fogoso como Mamen. Cuando José lo ha comentado Mamen no se ha cortado en decir:“¿Enserio? Pues aprovéchame, que hoy tengo las braguitas limpias y tengo que aprovechar”.

La confesión ha hecho saltar chispas entre los dos. Así que, les deseamos mucha suerte en la segunda cita que tendrán. Quizá la soltera tenga suerte y le quiten esas "telarañas" que dice tener. ¡Jau!