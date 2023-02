'Pesadilla en la cocina', 'Pesadilla en El Paraíso' y 'La penúltima y me voy', en el 'prime time' de hoy

La 1 emite 'Campeones' y Cuatro apuesta por 'Horizonte'

‘Pesadilla en la cocina’ cierra temporada este jueves en laSexta (22:30 horas). Alberto Chicote se traslada hasta Coslada para rescatar el local de una pareja que ve cómo su negocio se está yendo al traste en paralelo a su relación personal. Y es que ‘Los cinco sentidos’, el restaurante que regenta Quique junto a Lourdes, que trabaja en él como cocinera, va de mal en peor. Pero si hay problemas materiales, lo que de verdad mantiene al local en una posición difícil es la falta de liderazgo de Quique y Lourdes, que está llevando el negocio -en el que también trabajan Borja, hijo de Lourdes, y dos amigas de la pareja- hacia la ruina. En ‘Los cinco sentidos’ la confianza es, precisamente, lo que no favorece el buen hacer del equipo. Las comandas desorganizadas o las raciones excesivas y nada rentables son sólo algunos de los problemas que afronta el local, donde Chicote detecta pronto que el principal escollo es la comunicación entre Quique y Lourdes. Si ella no se siente valorada y su frustración es cada vez mayor, él cree que su pareja no sabe mandar y le abruma con problemas. A este cóctel se suma la actitud de Borja, que en ocasiones se toma demasiadas licencias.

Telecinco apuesta por el debate final de ‘Pesadilla en El Paraíso’ (22:00 horas). El flamante ganador de la segunda edición de ‘Pesadilla en El Paraíso’, Borja Estrada, abordará las situaciones más destacadas de su paso por la granja y revelará cómo ha sido su vuelta a la normalidad en la gran ciudad. Además, Tania Déniz, segunda finalista, hará balance de su experiencia en Jimena de la Frontera y del apoyo recibido de la audiencia, que la ha llevado a luchar por la victoria hasta el último momento. Por su parte, Antonio Montero, tercer finalista, analizará su participación en el reality en una entrega en la que estarán presentes el resto de concursantes para resolver asuntos pendientes. Por último, el programa, que contará también con las intervenciones de Maestro Joao, Belén Rodríguez y Marta Peñate y realizará un repaso a los momentos más divertidos vividos en El Paraíso, recibirá en el plató a Pablo Sebastian, que contará cómo se encuentra tras tener que abandonar la convivencia por prescripción médica.

Joaquín, protagonista en Antena 3

Por su parte, ‘La penúltima y me voy’ regresa esta noche en Antena 3 (22:45 horas). En esta entrega, el programa contará con los testimonios del propio Manuel Ruiz de Lopera, Valdano o Iker Casillas, que recordarán cómo se vivió esta relación en la época. El jugador recuerda con nostalgia cómo llegó al club verdiblanco y, sobre todo, el momento en el que Fernando Vázquez le comunica que cuenta con él para el primer equipo. “Me cambió la vida por completo”, dice Joaquín, con los pelos de punta.

Javier Gutiérrez entrena en La 1

La 1 de TVE programa un nuevo pase de ‘Campeones’ (22:55 horas). Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.

‘Horizonte’ regresa esta noche (22:45 horas) a Cuatro. El programa abordará las últimas noticias relacionadas con Julia Faustyna Wendel, joven polaca de 21 años que asegura ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en la localidad portuguesa de Praia da Luz en 2007, y que ha propuesto a los padres de Madeleine, Gerry y Kate McCann, someterse a una prueba de ADN para demostrarlo. Para ello contará con la participación de José Jiménez Planelles, criminalista forense y especialista en Balística Forense.