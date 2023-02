El peor momento de Mario Picazo en televisión: fue evacuado de urgencia en 'Supervivientes'

Óscar Martínez tuvo que sustituir al meteorólogo en la palapa del reality de Telecinco

Mario Picazo siempre será un nombre que estará ligado al nombre de 'Supervivientes'. El exmeteorólogo de Telecinco fue el presentador del reality desde Honduras durante tres ediciones (2007, 2008 y 2009) en las que vivió todo tipo de situaciones durante su experiencia, llegando incluso a tener que ser evacuado de emergencia por cuestiones médicas.

Para ser más exactos, en la edición del año 2008 que presentó junto a Jesús Vázquez, Picazo tuvo que ser ingresado en un hospital después de que le diagnosticasen fiebre Tifoidea, enfermedad provocada por la bacteria Salmonella typhi que suele transmitirse por agua o alimentos contaminados y que tiene como síntomas fiebre alta prolongada, cansancio, cefaleas, náuseas, dolor abdominal y estreñimiento, diarrea e, incluso, erupciones cutáneas.

"Todo empezó el miércoles 16 de enero por la tarde en los cayos Cochinos, justo al final del ensayo que hacíamos con Madrid el día antes del arranque del programa. Cansancio, luego diarrea, para acabar en la cama tiritando con más de 40 de fiebre. Resulta incómodo y sorprendente tener frío y tiritar como lo hacía yo en el trópico (...) El lunes después del juego, y dado mi estado, vuelo al hospital de La Ceiba. (...) De nuevo, analítica completa de sangre, que tarda unas dos horas. Respiro, dengue y malaria negativos, pero hay anticuerpos, como era de esperar, y no de una sola bacteria, sino de dos. Diagnóstico de infección intestinal por salmonella y otro bicho, cuyo nombre es muy largo y complicado para recordar. Tendré que seguir otros cinco días con antibióticos y, sobre todo, reposo en cama, la mejor medicina para el cuerpo", escribió Picazo por aquella época en su blog.

Dada la situación, Telecinco tuvo que reacción rápido para encontrar un sustituto para Picazo. La cadena confió en Óscar Martínez, que en aquel momento era copresentador de 'El programa de Ana Rosa' junto a Máximo Huerta y la propia periodista, para ser el presentador desde Honduras hasta el meteorólogo se recuperase del todo.

"Estaba en Nicaragua grabando, y de repente me dijeron que por qué no me iba a Honduras a tomarme unas vacaciones de relax, y me he encontrado con bichos, diarreas, tormentas tropicales...", explicó el propio comunicador a su regreso de los Cayos Cochinos.

Martínez fue el presentador del reality desde Honduras el primer mes de aquella edición, que terminó con la victoria de Miriam Sánchez. "Estar allí es psicológica y físicamente muy duro", aseguró el presentador en 'El programa de Ana Rosa' después de regresar a España una vez que Mario Picazo se recuperó de la fiebre Tifoidea.