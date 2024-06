Pedro García Aguado confiesa en qué se gastará el premio de 'Supervivientes 2024'

Jorge Javier Vázquez levantó el brazo de Pedro García Aguado como ganador de 'Supervivientes 2024'. El oro olímpico de waterpolo se llevó un premio de 200.000 euros por vencer la final del concurso de Telecinco. Ahora, el también presentador ha revelado en el programa 'Fiesta' en qué va a gastarse parte del importe.

"Yo soy adicto recuperado y tuve que pagar un tratamiento privado al que no todo el mundo puede acceder. Yo lo hice gracias a mi familia y a un amigo, Manel Estiarte, capitán de la selección, que me ayudó económicamente porque yo estaba arruinado. Hay personas que realmente quieren recuperarse y, a veces, la Sanidad Pública no le da los recursos que necesitan", ha comenzado diciendo en el formato de Mediaset.

En este sentido, el madrileño es consciente de las dificultades que sufren en los centros residenciales para las personas adictas. Por esta razón, García Aguado quiere "financiar un par de tratamientos para quien realmente se quiera recuperar". También agregaba que "es muy duro cuando alguien te viene y te dice que se quiere recuperar, pero que no tiene dinero".

Para determinar qué dos personas se beneficiarán de la ayuda, Pedro García Aguado elaborará un estudio "de personas que quieren hacerlo de corazón y no de boquilla. Si están dispuestos a hacer esos sacrificios les vamos a ayudar con los tratamientos", aseguraba.