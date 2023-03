'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 30 de marzo

De la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el capítulo de hoy, veremos a Sinan volver a intentar reconquistar a Ender y… ¡le pedirá que se fuguen juntos a otro país! Con el dinero que ha conseguido por casarse con la hija mayor de Halit podrán empezar una nueva vida juntos.

Lo que le preocupa a Ender es su hijo Erim. No quiere dejarle sólo con Halit pero también quiere disfrutar de la vida y no piensa quedarse anclada a la sombra de nadie. ¿Aceptará la propuesta de Sinan y dejará todo atrás? ¿Qué pasará con su hijo y con su hermano? ¿Se fiará de que Sinan no la vuelva a dejar tirada? ¿Les descubrirán alguien? ¡No te pierdas el próximo capítulo!