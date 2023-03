'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 28 de marzo

De la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el capítulo de hoy, Hasta que no vuelva Cem a la ciudad, la joven no quiere volver a Falcon Air. No quiere tener que volver a trabajar con su expareja, y sabe que Alihan movería cielo y tierra para que ella se quedara allí.

Ahora debe buscar un nuevo empleo ya que quiere mantenerse alejada de Alihan. ¡Yildiz se siente muy mal porque se haya quedado sin trabajo por su culpa! ¿Qué va a hacer ahora Zeynep? ¿Conseguirá un nuevo empleo? ¿Se enterará Alihan de que ha regresado?