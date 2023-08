'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 17 de agosto

De la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el capítulo de hoy, la policía llega a la mansión junto a Ender, que asegura que Sahika intentó matarla. Se la llevan detenida y erim se queda en shock, no quiere acercarse a su madre. Está desquiciado y no entiende por qué no ha aparecido antes. En realidad, fue Yigit quien lanzó al mar a Ender, pero ella no quiere decir la verdad porque no puede mandar a su propio hijo a la cárcel después de haberle abandonado en el pasado.

Sahika es puesta en libertad y Yildiz acusa a Sahika y Yigit de querer volver loco a Erim. Está convencida de que le están drogando. ¿Qué más esconderá el capítulo de hoy?