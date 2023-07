'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 14 de julio

De la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo llega uno de los días más difíciles en la vida de Yildiz y Zeynep. Todo propiciado por Ender, las jóvenes se han enterado de que Mustafá es solo padre de Yildiz, no de Zeynep. Y él fue quien mató al padre de la pequeña. ¡Asuman les había estado mintiendo toda la vida! Tras el tremendo shock, y el enfado de Zeynep con su madre, las hermanas se verán las caras por primera vez. ¡Ambas están muy afectadas!

En el próximo capítulo, Halit la mandará llamar. La va a transferir un dinero para que pueda alquilar un piso en Bursa y no dependa de otros familiares, pero le ha pedido que intente no moverse de su ciudad y no volver a Estambul. ¡Quiere calma en las vidas de todos! Y Asuman solo les ha traído problemas. ¡No quiere que la madre de Yildiz se acerque a ellos!