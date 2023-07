'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 4 de julio

De la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

Alihan le ha pedido matrimonio a Zeynep y ella ha dicho sí... ¡Pronto la pareja pasará por el altar! Parece que por fin han conseguido la estabilidad que tanto ansiaban y ahora quieren dar un paso más en su compromiso con el otro.

La joven, en el próximo capítulo, le abrirá su corazón a Alihan: "Creo que Elif no es sincera". Zeynep opina que Elif intenta quedar bien siempre con su novio, pero sus intenciones no son las que muestra... ¡Cree que a ella le gusta Alihan! Él le quita hierro al asunto, y le dice a su prometida que su amiga no siente nada hacia él. ¿Se estará equivocando Zeynep? ¿Tiene razón Alihan y son solo sensaciones suyas el comportamiento de Elif?