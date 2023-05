'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 31 de mayo

De la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el capítulo de hoy veremos como Alihan le explica a su mujer lo sucedido con Halit, y por ello, su matrimonio puede dar fin. ¡Ender no se lo veía venir! La mujer se pone muy nerviosa, siente que Alihan la está dejando tirada sin terminar con Halit y no quiere divorciarse de él.

Pero el empresario lo tiene claro, firmaron un acuerdo para divorciarse en cuanto todo terminara... ¡Y para él ya ha acabado! Pero Ender no está por la labor de separarse... ¿Qué va a hacer para impedir que todo pase? ¿Conseguirá el empresario que se separe de él?