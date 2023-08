'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 8 de agosto

Puedes disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo, veremos a Ender cruzarse con Yildiz en la mansión Argun justo cuando ésta va a firmar sus papeles de divorcio. La hermana de Caner no querrá desaprovechar la oportunidad de advertirla del peligro que corren. Todos sabemos que Yildiz no es santo de la devoción de Ender, pero ante un enemigo común: deben luchar juntas.

Sin embargo, Yildiz no querrá ni escuchar a la hermana de Caner porque cree que ella es la culpable de todo lo que está pasando. Así que la joven Yilmaz abandonará de muy malas maneras la habitación y le dejará claro que no quiere saber nada de ella: "Ahora mismo me estoy esforzando mucho por no estrangularte y tirarte de cabeza al mar".