'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 31 de julio

De la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo, aunque Zeynep continuó defendiendo a Yildiz por encima de todo, consiguió que su marido la entendiese e hicieron las paces. Además, al ver que no paraban de afectarle los conflictos que surgían a su alrededor, se prometieron que no dejarían que terceras personas enturbiasen su felicidad.

Pero parece que la pareja no puede tener ni un momento de paz y Zerrin ha sido la encargada de desestabilizar a la joven Yilmaz. La madre de Lila le pidió a su cuñada una joya familiar que le había regalado el día de su boda y eso es algo que a Zeynep no le sentó nada bien. Alihan no tardará en enterarse de lo que ha pasado y eso provocará que tome una importante decisión con respecto a su futuro.