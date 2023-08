'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 28 de agosto

Puedes disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

La próxima semana veremos como la joven tiene que hacerle frente a su maternidad, ella sola. Apenas tiene el apoyo de Asuman y Emir. Juntos intentarán investigar qué ha podido pasar para que la pruebas no señalen a Halit como padre del bebé. ¡Yildiz sabe que es él! ¿Descubrirán lo que ha hecho Şahika? ¿Cómo reaccionará Yildiz al enterarse de que le han arrebatado a su bebé? ¿Alguien se dará cuenta de que no es Halit Can?

Por su parte, Kaya ayudará a Yildiz y poco a poco se irá acercando más a Leyla. ¿Estará empezando a sentir algo más por ella? Leyla intentará mantener su secreto escondido mientras se acerca poco a poco a su jefe. ¿Estamos ante una posible nueva pareja?