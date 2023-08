'Pecado original': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 23 de agosto

Puedes disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo, veremos que Yildiz ha llamado a su madre para darle una buena nueva... ¡muy pronto nacerá Halit Can por cesárea! Asuman no puede ocultar su felicidad y le confiesa a su hija que ella y sus amigas le han estado tejiendo ropa de lana al bebé, algo que no parece hacerle mucha gracia a la joven Yilmaz.

Al finalizar la conversación, Şahika y Yildiz tienen un encontronazo: ¡la prometida de Halit afirma que tiene muchas ganas de callarla para siempre! ¿Cumplirá sus amenazas? Ahora que Halit Can llegará al mundo, se podrá realizar la prueba de paternidad... ¿asegurará eso la permanencia de Yildiz en la mansión Argun?