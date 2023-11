'Pecado original': Avance del capítulo de hoy, 17 de noviembre

Puedes disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo...veremos la visita de Halit a Leyla después de recibir la noticia de su aborto. Él seguirá impactado y ella aprovechará para hacerle la víctima y recriminarle que no se haya puesto en su lugar con el embarazo.

Leyla le echará en cara a Halit que no haya hablado con ella durante el proceso del divorcio y le dejará claro que no quiere ser la segunda opción. El empresario no podrá evitar sentirse culpable y tratará de animarla. ¿Se darán una oportunidad como pareja? ¿Le pedirá que viva con él en la mansión Argun? ¿O, por el contrario, descubrirá su mentira?