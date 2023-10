'Pecado original': Avance del capítulo de hoy, 9 de octubre

Puedes disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3 Pecado Original está acaparando las miradas de todo el mundo

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo... Şahika nos dejó de piedra cuando amenazó a Ender con enviarle a la policía el vídeo que demostraba que su hijo había intentado matarla si no se convertía en su aliada. La hermana de Caner no podía creerse que su enemiga no sintiese ningún tipo de pena por su sobrino y, muy a su pesar, tuvo que aceptar su oferta.

Tras haber arrojado a Leyla a los brazos de Halit al haber sido muy dura con ella, pensábamos que Ender se había convertido en la nueva y fiel ayudante de Şahika… ¡pero ha estado fingiendo para ganarse su confianza! En realidad, Ender ha decidido contarle a Yildiz los planes de la hermana de Kaya y juntas intentarán desenmascararla ante Halit para que la despida. ¿Lo conseguirán?