La pauta del equipo médico de 'Supervivientes' que han decidido saltarse los participantes

'Supervivientes' es uno de los realities más exigentes del mundo de la televisión. Las condiciones de los participantes en Honduras obligan a mantener un alto nivel mental y físico. Periodos de descanso precarios, escasa higiene, exposición al sol y ausencia de comedias, son algunos de los restos que terminan provocando consecuencias en los concursantes.

Una de las consecuencias más destacadas es la pérdida de peso, que provoca un cambio físico extremo en los 'Supervivientes'. Tras semanas limitando mucho sus alimentos, al volver a España se produce un "efecto rebote". Esta práctica está relacionada con una de las pautas más importantes que ofrece el equipo médico de Mediaset.

Así lo ha explicado Marieta, que participó en la edición de 'Supervivientes 2024' y ahora ha revelado las secuelas que le ha dejado el formato. "Tengo que deciros que cuando sales de 'Supervivientes' el doctor te hace un reconocimiento médico". En la misma, se hace una pauta muy importante para que se adapten de nuevo a su alimentación habitual.

"Les comenté todo lo que me pasaba y nos contaron a todos que debemos seguir una dieta durante dos semanas porque nosotros ahora mismo tenemos el estómago de 8 meses". Con este plan de alimentación, el cuerpo se acostumbra poco a poco a las cantidades habituales. Sin embargo, la realidad de los concursantes es otra.

"Lo que pasa en nuestra cabeza no te deja hacer ese régimen. He salido con mucha ansiedad con la comida. Ahora no me tiro más de dos horas sin comer sin hambre. Como con y por ansiedad. Da igual que coma sano porque tomo pan integral o fruta y se me hincha. Da igual que tome unas galletas", explica la televisiva.

Además, ha revelado que se encuentra con problemas por inflamación. "A esto me refiero cuando os digo que tengo inflamación, además de lo incómodo que es. Da igual lo que coma y da igual la cantidad. Me tengo que hacer pruebas y tomar una medicación que me mandó el doctor. La dieta la empiezo mañana y busco entrenadores en Elche que sean capaces de aguantarme", explicaba.