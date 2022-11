Paula, la soltera de First Dates que cree que hombres y mujeres no pueden ser amigos

Paula y Rodrigo han tenido una bonita velada dentro del restaurante más conocido de televisión Paula no creía en la amistad entre hombres y mujeres a no ser que fueras marimacha y fea

Paula ha sido una de las solteras icónicas de la noche de ayer en First Dates. La misma se ha hecho notar después de comentar sus preferencias en cuestión de hombres. “Siempre me ha atraído el patrón de psicópata” decía sin cortarse un pelo. Dice que se casó en Venezuela y de ese matrimonio tiene un hijo, pero ahora vive en España tras quedarse viuda. “Era surfero y lo encontraron en el lago” confesaba al público.

Para encontrar el amor ha ido Rodrigo, el cual era un chico alto y con un tono de voz grave que según comentaba gustaba mucho a las mujeres. Además, llama la atención por su altura. Era argentino, aunque ahora vive en Andorra, apenas a tres horas de Barcelona de donde vive Paula. La cena entre ambos ha ido muy bien y los dos se han abierto y conocido tanto que al final se han acabado gustado.

Rodrigo y Paula han discutido sobre el poliamor y la bisexualidad. Estaba muy contenta de que su cita fuera hetero, ya que, según ella, prefería a un hombre mujeriego que a uno que le gusten los hombres. Por otro lado, Paula no creía que hombres y mujeres pudieran ser amigo. Esto lo ha resumido muy bien diciendo que “para que una mujer tenga amigos tiene que ser marimacha y fea, yo no digo que sea bonita, pero marimacha no soy”. Al final los dos solteros han dicho que sí a volver a quedar fuera del programa. Según contaba Paula tendrá que ir a hacer una visita a Andorra con su hijo. Rodrigo no ha puesto ninguna objeción a esto.