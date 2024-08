Paula sentencia a su cita de 'First Dates' nada más verle: "Es un personaje mamarracho"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Paula y Álvaro, unos solteros que venían al programa buscando el amor.

Si embargo, nada más ver entrar por la puerta a su cita, Paula se llevaba su primera decepción. ''¡No puede ser! ¿Será verdad?'', señalaba la soltera, que no podía creerse que Álvaro fuera su cita.

''Nos conocemos de fiesta'', explicaba el soltero ante la atenta mirada de Carlos Sobera, que no entendía que estaba sucediendo. Lo cierto es que el soltero mantenía una buena imagen de ella pero Paula tenía una opinión muy distinta.

''Es un personaje mamarracho, que no hay ni por dónde cogerle'', sentenciaba ella.

La cita proseguía y la incomodidad de Paula se denotaba en el ambiente. ''Es un personaje. La chica que esté con él rezo...'', aseveraba ella.

En la recta final de la cena, Álvaro sorprendía a su cita con una actuación musical estelar. Pero lo único que conseguía era aumentar el rechazo de la soltera. ''No hay por dónde cogerle, hasta un cantante menos conocido cantaría mejor que él'', declaraba la soltera.

En la decisión final, Paula rechazaba a Álvaro ya que no había sentido química alguna. ''No me han gustado tus comentarios, te vas a perder un chaval entregado, sentimental, detallista y cariñoso'', sentenciaba él.