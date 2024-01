Paula se queda en shock al descubrir quién es su cita en 'First dates': "¿De dónde ha salido este personaje?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Paula (19 años) y Álvaro (20). Al presentarse, ambos han asegurado que se conocen de fiesta: "Tengo unos amigos que son de Bulgaria y se llevan mucho con ellos y me la presentó", ha comentado el soltero. Mientras que la comensal ha declarado que no le ha hecho gracia: "Por favor, esto no puede ser. Es un personaje mamarracho que no hay por donde cogerlo".

Álvaro ha vivido con falsas ilusiones durante toda su cita: "Yo pienso que le gusto. Yo creo que algo le atraigo (...) Pienso que nos gustamos". El soltero ha querido saber qué pensó la primera vez que le vio, a lo que la joven ha confesado que pensó: "¿De dónde ha salido este personaje de ciencia ficción?".

El soltero ha querido sorprender a su cita cantando una canción de 'Los Héroes del Silencio', algo que no ha gustado nada a Paula: "Poner el autotune (...) ¿Es verdad que me está tocando este personaje a mí y no a otra persona? No hay ni por donde cogerlo, es que es un chiste tonto. Lo he pasado fatal".

En la decisión final, Álvaro ha explicado que quiere tener una segunda cita con la soltera, mientras que la comensal ha asegurado que no quiere un segundo encuentro: "Eres un personaje, pero es que no estoy acostumbrada a ver así a la gente. Me sorprende".

Paula y Álvaro en First Dates / Mediaset

Las declaraciones no han gustado nada al soltero, que no ha dudado en hacerle saber todo lo que ha perdido: "He cambiado de opinión. No me han gustado los comentarios. Se pierde un chaval que se entrega al 100% al máximo".