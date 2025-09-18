Patricia Pardo desvela las novatadas que tuvo que pasar al iniciar sus estudios universitarios: "Fue humillante"

Este jueves 18 de septiembre, Patricia Pardo sorprendió a la audiencia de 'Vamos a ver' al relatar las novatadas que sufrió al comenzar sus estudios universitarios en Madrid hace ya 24 años. “Yo lo pasé muy mal en novatadas. Hace ya, pues, 24 años. Aquí en Madrid, en aquella época eran bastante crueles”, confesó la periodista al inicio de la charla.

La presentadora dio ejemplos concretos de lo que tuvo que vivir: “Nos hacían pruebas y yo recuerdo que nos hacían cosas, para mí en aquel momento, muy humillantes, como desfilar por la Gran Vía con unos pañales puestos. O que te lanzasen a la fuente de Plaza de España y luego te lanzaban Cola Cao por encima y tener que ir desfilando por ahí. Y había cosas que eran muy desagradables. Yo lo pasé realmente mal, ¿eh?”.

Sus palabras dieron pie a la reflexión de Alejandro Requeijo, que contextualizó lo que entonces se percibía como una tradición: “No es por ponerte edad, pero en esos momentos todavía no se hablaba de bullying, que esa es la clave. Que en ese momento era una cosa que se consideraba tradicional, pero luego empezamos a darnos cuenta de que lo que parecía una tradición era en realidad una excusa para hacérselo pasar mal a mucha gente. Porque se supone que era para conocer gente, ¿no?”.

Rocío Ramos-Paul, presente también en la conversación, aportó un matiz distinto: “Las bromas de iniciación a mí no me parecen mal”. Un punto de vista que la propia Patricia puso en duda: “¿Pero son bromas?”. Ante la réplica, Ramos-Paul aclaró: “El tema está en la intensidad de la broma. Y sobre todo hay una clave fundamental, que es que el que te está haciendo la broma y la dirige, esté mirando cómo te sientes tú. Porque ahí es donde puede rayar la humillación”.