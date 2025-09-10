Nuevo proyecto
Patricia Montero será la presentadora de 'Decomasters', el nuevo talent de TVE donde participarán Mar Flores e Isa Pantoja
El formato reunirá a Carlo Costanzia, Asraf Beno, los Gemeliers y otros rostros conocidos en una competición para transformar espacios reales.
Carlos Merenciano
Madrid
RTVE ha anunciado que ‘DecoMasters’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Shine Iberia, la productora de éxitos como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’, ya tiene presentadora. El talent, que pondrá a competir a diez parejas de famosos que deberán demostrar su creatividad y habilidad en el diseño de interiores, tendrá como cara visible a Patricia Montero.
*En elaboración...
- El monumental cabreo de Raphinha
- Amenaza de impugnación del Barça-Valencia
- OFICIAL: el Barça jugará en el Johan Cruyff
- Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia
- Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
- La tercera pieza que Flick aún no encaja
- Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha
- La propaganda madridista no descansa