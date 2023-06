Patricia se incomoda con su cita en 'First Dates': "Es un guarro"

Este miércoles el programa ha juntado a Patricia y Samuel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Samuel (30 años) y Patricia (32). El soltero es "abogado de profesión y rapero de vocación". Además, ha explicado que se considera "un tipo arrollador, con altitud y con confianza en sí mismo". La comensal ha comentado que no ha tenido suerte en el amor, ya que la han traicionado.

La primera impresión de Samuel no ha sido muy buena: "He estado con chicas más guapas". Patricia, por su parte, ha declarado que está "harta de los latinos", ya que todas sus exparejas eran latinos y quiere "probar un poco la cultura europea".

Durante la cita se han ido conociendo, y a ella no le acaba de generar mucha confianza: "Lo veo raro. No lo veo como una persona totalmente transaprente". Además, cuando le ha preguntado si él es leal, ha respondido que sí, pero que también ha sido infiel: "No te puedes quedar con lo que las personas son cinco años atrás (...) Hace 5 o 7 años cambié la perspectiva".

A lo largo de la cena ha salido el tema sexual, y Samuel ha comentado que "en la cama tiene que ser buena, porque sino busco a otra". Ha explicado que le gusta que sea una "fiera", a lo que Patricia ha respondido que a ella no le gusta hacer el amor, sino, "la guerra".

Han hablado mucho sobre las relaciones sexuales, algo que ha acabado incomodando un poco a la soltera: "Yo lo veo muy guarro (...) Es un latino pervertido".

Samuel se ha sentido un poco decepcionado tras ver la actitud de su cita: "Soy juguetón, me gusta la seducción, me gusta seducir, me gusta ese juego (...) Al ser cubana esperaba un poco más de candela".

En la decisión final, Patricia ha explicado que tendría una segunda cita con él, pero no para una relación, sino, para una noche de pasión: "Darle una segunda cita sería en plan guarreo. Es que es un guarro". Samuel ha comentado que sí que quiere un segundo encuentro: "Vamos a ver qué es lo que tú tienes".