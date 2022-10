Patricia se enamora del gesto de su cita en First Dates: “Hombre así ya no quedan”

Alexander y Patricia han quedado muy contentos el uno con el otro después de su cita Los dos solteros han tenido una velada muy especial en First Dates

Alexander y Patricia han tenido una de las citas más fluidas de la noche de ayer en First Dates. Él era un hombre en buscad de una mujer a la que ir conociendo poco a poco, según sus declaraciones, le agobiaba un poco que algunas chicas le pidieran ir tan deprisa. Alex, ruso de nacimiento, llegó a España con su esposa. Esta relación se rompió por las infedilidades y engaños de ella, incluso reconoció que todavía no lo había superado del todo.

A él ella le ha parecido una chica muy sonriente y eso le ha gustado. A ella él no le ha sorprendido de primeras, pero poco a poco la cena ha ido subiendo el tono. Sobre todo el momento de inflexión ha sido cuando él le ha retirado la silla en la mesa para que pudiera sentarse. “Me he quedado muerta, ¿esto qué es? Es algo que escasea y no estoy acostumbrada”.

Al final entre risas, bromas y confesiones, los dos han quedado muy contentos el uno con el otro. No han dudado un segundo en querer seguir conociéndose. “Si llega a decir que no, te rajo” ha dicho en broma Patricia por el esperado “si” de Alexander.